സഊദിയില് വാഹനാപകടം; ചക്കിട്ടപ്പാറ സ്വദേശി മരിച്ചു
Aug 13, 2024, 16:10 IST
അല്ബഹ: സൗദിയിലെ അല്ബാഹ - തായിഫ് റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില് കോഴിക്കോട് ചക്കിട്ടപ്പാറ സ്വദേശി മരിച്ചു. ജോയല് തോമസ് (28) ആണ് മരിച്ചത്. ജോയല് ഉള്പ്പെടെ അഞ്ചു പേരാണ് അപകടത്തില് മരിച്ചത്. ഇവര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ട്രക്ക് നിയന്ത്രണംവിട്ട് കൊക്കയിലേക്കു മറിയുകയായിരുന്നു.
ഉത്തര് പ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ഒരാളും രണ്ടു സുഡാന് പൗരന്മാരും ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയുമാണ് മരിച്ചവരില് ഉള്പ്പെടുന്നത്.
വാഹനം മറിഞ്ഞയുടന് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. സഊദിയിലെ ഇവന്റ് മനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരാണ് മരിച്ചവരെല്ലാം. പരിപാടി കഴിഞ്ഞു സാധനങ്ങളുമായി മടങ്ങിവരുമ്പോഴാണ് അപകടം. മൃതദേഹങ്ങള് അല്ബഹാര് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കി ജോയലിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ബന്ധുക്കള് അറിയിച്ചു.