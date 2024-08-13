സമ്മര് പാര്ക്കിങ് ഓഫറുമായി ദുബൈ വിമാനത്താവളം
ദുബൈ: എമിറേറ്റിന് പുറത്തേക്കു യാത്രചെയ്യുന്നവരുടെ പാര്ക്കിങ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരവുമായി ദുബൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം. എന്തു യാത്രയ്ക്കായി ദുബൈ വിട്ടുപോകുമ്പോഴും യാത്രക്കാര്ക്ക് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങള് പാര്ക്കുചെയ്യാനായാണ് അധികൃതര് സമ്മര് കാര് പാര്ക്കിങ് ഓഫറുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതല് സെപ്റ്റംബര് 15 വരെയുള്ള കാലത്തേക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാവുക. ദുബൈ എയര്പോര്ട്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക പാര്ക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ .................................. www.mawgif.com ........................... വഴി പാര്ക്കിങ് സ്ഥലം മുന്കൂട്ടി യാത്രക്കാര്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനാവും.
ടെര്മിനല് 1 കാര് പാര്ക്ക് ബി, ടെര്മിനല് 2, ടെര്മിനല് 3 എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള ദീര്ഘകാല പാര്ക്കിങ്ങിനാണ് പ്രത്യേക വേനല്ക്കാല കിഴിവ് ദുബൈ എയര്പോര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദീര്ഘനേരം പാര്ക്ക് ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് ഫീസ് നിരക്കില് വലിയ ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്നും ദുബൈ എയര്പോര്ട്ട് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എയര്പോര്ട്ടില് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു കാര് പാര്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കില് സാധാരണയായി 300 ദിര്ഹം മുതല് 400 ദിര്ഹംവരെ നല്കേണ്ടിവരുമ്പോള് പുതിയ സമ്മര് ഓഫര് നിരക്കനുസരിച്ച് മൂന്നു ദിവസത്തേക്കു 100 ദിര്ഹം മാത്രം നല്കിയാല് മതിയാവും. ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് പാര്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കില് വെറും 200 ദിര്ഹവും രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് 300 ദിര്ഹവുമാണ് നിരക്ക്. ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു എത്തുന്ന യാത്രക്കാര്ക്കിടയില് പാര്ക്കിങ് ഓഫര് ട്രെന്റായി മാറുമെന്നാണ് അധികൃതര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.