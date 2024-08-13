226 കിലോ ഗ്രാം മയക്കുമരുന്നമായി മൂന്നു പേര്‍ പിടിയില്‍

ഷാര്‍ജ: 226 കിലോ ഗ്രാം മയക്കുമരുന്നുമായി മൂന്നു ഏഷ്യന്‍ വംശജരെ ഷാര്‍ജ പൊലിസ് പിടികൂടി. വിദേശത്തേക്കു കടത്താനായി മാര്‍ബിള്‍ സ്ലാബുകള്‍ക്കടിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന്. 

226 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളുമാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് ഷാര്‍ജ പൊലിസ് ഉപമേധാവി മേജര്‍ ജനറല്‍ അബ്ദുല്ല മുബാറക് ബിന്‍ ആമിര്‍ അറിയിച്ചു. 

ഒരു സംഘം മയക്കുമരുന്നു കടത്തുകാര്‍ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച മയക്കുമരുന്ന് വിദേശത്തേക്കു കടത്താന്‍ ശ്രമം നടത്തുന്നതായ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വന്‍ മയക്കുമരുന്നു ശേഖരം പിടികൂടിയത്. ദിവസങ്ങളോളം സംഘത്തെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമായിരുന്നു അറസ്‌റ്റെന്ന് ഷാര്‍ജ പൊലിസിന്റെ ഡ്രഗ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഡയരക്ടര്‍ കേണല്‍ മാജിദ് സുല്‍ത്താന്‍ അല്‍ അസമും വ്യക്തമാക്കി.

