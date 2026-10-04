ഫ്ലൈ ദുബായ് കോക്പിറ്റ് ആക്രമണം: പൈലറ്റുമാരുടെ പേരും ദേശീയതയും അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് കൈമാറി യു.എ.ഇ
ദുബായ് / തെൽ അവീവ്: ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലെ തെൽ അവീവിലേക്ക് പറന്ന ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിൽ സഹപൈലറ്റ് നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ യു.എ.ഇ ഇസ്രായേലിന് കൈമാറി. വിമാനത്തിലെ യാത്രാക്കാരുടെയും പൈലറ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പേര്, ദേശീയത തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായി പങ്കുവെച്ചത്.
സംഭവത്തിൽ ഒമാൻ പൗരനായ സഹപൈലറ്റ് ഹമാം അൽ ഹമ്മാമിയാണ് ക്രൂ ആക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ (ഇന്ത്യൻ പൗരൻ) ആക്രമിക്കുകയും വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത്. മുൻപ് തീവ്രവാദ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ ഒമാൻ എയർലൈൻസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ വിമാനത്തിൽ കോ-പൈലറ്റായി അനുമതി ലഭിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്രബന്ധമില്ലാത്ത ഒമാനിലെ പൗരനായ ഒരാൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനത്തിൽ പൈലറ്റായി എത്തിയത് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാവീഴ്ചയായിട്ടാണ് അധികൃതർ കണക്കാക്കുന്നത്. യു.എ.ഇയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി ഈ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.