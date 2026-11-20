പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം; ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം നീട്ടിവെച്ച് ട്രംപ്: ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യ അതീവ ജാഗ്രതയിൽ
വാഷിംഗ്ടൺ / റിയാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ, ഇറാനെതിരായ തുടർ സൈനിക നടപടികളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് താൽക്കാലികമായി നീട്ടിവെച്ചു. ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷം (2027-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ) മാത്രമേ ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുകയുള്ളൂവെന്നും നിലവിൽ തിടുക്കപ്പെട്ട് പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകാനില്ലെന്നും എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. റിയാദിലെ 80 നിലകളുള്ള പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് (PIF) ടവറിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, തെക്കൻ സൗദി ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ ഹൂതി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും രണ്ട് ഡ്രോണുകളും സൗദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന തകർത്തു.
സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും ആസ്തികളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശം തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും ആക്രമണങ്ങൾ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും സൗദി അറേബ്യ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സൗദിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളെ ഖത്തർ, കുവൈറ്റ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ജി.സി.സി (GCC) കൂട്ടായ്മയും അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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