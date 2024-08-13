സിഒപിഡി രോഗികൾ മഴക്കാലത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ
മഴക്കാലത്ത് മിക്ക ആളുകൾക്കും ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി, മലേറിയ അണുബാധ, എന്നിവ പകരുന്നുണ്ട്. ഇതു കൂടുതലായും
ഇൻഫ്ലുവൻസ, അക്യൂട്ട് ഗ്യാസ്ട്രോഎൻറൈറ്റിസ് ആസ്ത്മ, സിഒപിഡി (ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ്) രോഗികൾക്ക് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത്.ഇവരിൽ രോഗം മൂർച്ഛിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ്, വൈറൽ അണുബാധകളുടെ വർദ്ധനവ് കാരണം സിഒപിഡി രോഗികൾക്കും ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും മഴക്കാലത്ത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകൾ വർദ്ധിക്കും. കൊതുകുകൾ, വെള്ളം, വായു. ഉയർന്ന പൊടിപടലമാണ് ഈ സമയത്ത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം. മലിനമായ വായു ചിലപ്പോൾ മിക്ക ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കും അസുഖം മൂർച്ഛിക്കാനായി വഴിയൊരുക്കുന്ന പ്രധാന കാരണമായി മാറാറുണ്ട്.
സിഒപിഡി രോഗികൾ അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസിഷ്യൻമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം അവരുടെ മരുന്നുകൾ/ഇൻഹേലറുകൾ എന്നിവ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ രോഗങ്ങൾ ഉള്ള രോഗികൾ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക.
വീട് നന്നായി വായുസഞ്ചാരമുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്
നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള കുഴികൾ വൃത്തിയാക്കുക
കൊതുകുകടിയിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുക കൊതുകുവല ഉപയോഗിക്കുക
കഴുകാത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ തൊടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക
ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക
കുടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ കൈകൾ പതിവായി കഴുകുക
അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എലിപ്പനിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പനി, ശ്വാസതടസ്സം, കഫത്തിൽ രക്തം, അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ ചുമ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.
മറ്റ് മുൻകരുതലുകൾ
സിഒപിഡി രോഗികൾ നനയുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വായു ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായി നിലനിർത്താൻ വീട്ടിൽ എയർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. ഈർപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ വീട്ടിൽ ഡീഹ്യൂമിഡിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ആരോഗ്യകരവും ആരോഗ്യകരവുമായി നിലനിർത്താൻ നല്ലത്.
ഡോ.ഗാനപ്രിയ ജി.പി.
കൺസൾട്ടൻ്റ്
ഇൻ്റർവെൻഷണൽ പൾമണോളജിസ്റ്റ്.