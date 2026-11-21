2500ലധികം അഗ്നിവീർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമം; 14കാരൻ പിടിയിൽ
ന്യൂഡൽഹി: 2,500ലധികം അഗ്നിവീർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബിലൂടെ 500 ഡോളറിന് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച 14കാരനെ ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോർട്ടൽ ഹാക്ക് ചെയ്താണ് കൗമാരക്കാരൻ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതെന്നാണ് സംശയം.
ഏകദേശം രണ്ട് മാസം മുൻപാണ് സംഭവം നടന്നത്. ചില നിർണ്ണായക ഫയലുകൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത കൗമാരക്കാരൻ, പണത്തിനായി ഇവ വാങ്ങാൻ ആളുകളെ തിരയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. വിവരങ്ങള്ക്കൊപ്പം പങ്കുവെച്ച ടെലിഗ്രാം ഐഡിയാണ് പ്രതിയിലേക്ക് എത്താൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിച്ചത്.
കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത 14കാരനെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അന്ന് തന്നെ വിട്ടയച്ചതായും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് വിഭാഗമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കൗമാരക്കാരൻ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച വിവരങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാണോ എന്നും, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോർട്ടലിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
അഗ്നിവീർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോർട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകാമെന്ന തരത്തിൽ ഡാർക്ക് വെബിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പരസ്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചതോടെയാണ് സംഭവത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. 2,500-ലധികം അഗ്നിവീർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ രേഖകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലോഗിൻ വിവരങ്ങളും നൽകാമെന്നായിരുന്നു പരസ്യത്തിലെ വാഗ്ദാനം. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോർട്ടൽ ഹാക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കുട്ടി സമ്മതിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ അനധികൃതമായി പ്രവേശിക്കാൻ കൗമാരക്കാരന് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നതായിരുന്നു വിവരങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
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