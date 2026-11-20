നാറ്റോ സഖ്യരാജ്യമായ പോളണ്ടിൽ റഷ്യൻ മിസൈൽ ആക്രമണം; യുദ്ധഭീതിയിൽ യൂറോപ്പ്
വാർസോ: യുക്രെയ്നിന് നേരെ റഷ്യ നടത്തിയ അതിശക്തമായ വ്യോമാക്രമണത്തിനിടെ നാറ്റോ (NATO) സഖ്യരാജ്യമായ പോളണ്ടിന്റെ മണ്ണിൽ റഷ്യൻ മിസൈലുകളും ഡ്രോണും പതിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് തെക്കുകിഴക്കൻ പോളണ്ടിലെ മൂന്നിടങ്ങളിൽ റഷ്യൻ നിർമ്മിത മിസൈലുകളും ജെറ്റ്-പവേർഡ് ഡ്രോണും തകർന്നുവീണത്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പോളിഷ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
യുക്രെയ്ൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50-60 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നോവി ലിപോവിക് (Nowy Lipowiec) എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് റഷ്യയുടെ Kh-101 ക്രൂയിസ് മിസൈൽ പതിച്ചതെന്ന് പോളിഷ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്ളാഡിസ്ലാവ് കോസിനിയാക്-കമിസ് അറിയിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ റുഡ്നിക് നാഡ് സാനെം (Rudnik nad Sanem) എന്നിവിടങ്ങളിൽ മറ്റൊരു മിസൈലും, മൊളോഡിക്സ് (Mołodycz) മേഖലയിൽ ഒരു ഡ്രോണും പതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികളുടെ സൈനികാഭ്യാസം നടക്കുന്ന മേഖലയ്ക്ക് സമീപം മിസൈലുകൾ പതിച്ചത് യാദൃശ്ചികമല്ലെന്നും, റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള “ബോധപൂർവമായ പ്രകോപനമാണിതെന്നും” പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് ടസ്ക് പ്രതികരിച്ചു. വ്യോമാതിർത്തി ലംഘനത്തെത്തുടർന്ന് പോളണ്ടും നാറ്റോയും യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിക്കുകയും അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തെ അതീവ ഗുരുതരമായ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റുട്ടെ, പോളണ്ടിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ശനിയാഴ്ച വാർസോ സന്ദർശിക്കും. അതേസമയം, വിഷയത്തിൽ റഷ്യ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
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