ഇ.ഡി അപ്പീൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ വീഴ്ച; രജിസ്ട്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡൽഹി: എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ പരിഗണനയ്ക്കായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മൂന്ന് വർഷത്തോളം കാലതാമസം വരുത്തിയ സംഭവത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് രജിസ്ട്രിയുടെ വീഴ്ചയിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സംഭവത്തിൽ വസ്തുതാന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി സെക്രട്ടറി ജനറലിന് ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശം നൽകി. മുൻ ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം രജിസ്ട്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് വെറും ‘സ്ഥാപനപരമായ അലസത’ (Institutional lethargy) മാത്രമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി വിമർശിച്ചു.
കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം:
155.21 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ വ്യവസായി രമൺ സിംഗാളിന് (രമൺ സിംഗ്ല) 2023 ജനുവരിയിൽ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ 2023 മേയിൽ ഇ.ഡി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ കോടതി നോട്ടീസ് അയക്കുകയും തുടർന്ന് കേസ് വേഗത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും കേസ് വാദത്തിനായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല.
വിചാരണാ കോടതിയിൽ കേസിന്റെ നടപടികൾ ഏറെ മുന്നോട്ടുപോയതിനാലും എട്ട് സാക്ഷികളെ ഇതിനകം വിസ്തരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാലും ഇപ്പോൾ മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി ഇ.ഡിയുടെ അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കി. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വിചാരണയെ ബാധിക്കില്ലെന്നും കീഴ്വഴക്കമായി കണക്കാക്കില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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