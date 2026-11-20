മ്യാൻമർ വംശഹത്യ വിധി: യുഎസ് കരുതലോടെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ യുഎൻ പരമോന്നത കോടതിയുടെ ‘നിർണ്ണായക’ പങ്കിനെ പ്രശംസിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ
ദി ഹേഗ് / വാഷിംഗ്ടൺ: രോഹിൻഗ്യൻ മുസ്ലീങ്ങൾക്കെതിരെ മ്യാൻമർ വംശഹത്യ നടത്തിയെന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരമോന്നത കോടതിയായ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ (ICJ) ചരിത്രപരമായ വിധിയിൽ അമേരിക്ക കരുതലോടെ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ, കോടതിയുടെ നിർണ്ണായക പങ്കിനെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (EU) പ്രശംസിച്ചു.
വിധി വിശദമായി പഠിച്ചുവരികയാണെന്നും ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. വംശഹത്യ ഉടമ്പടിയുടെ (Genocide Convention) ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും, അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അമേരിക്ക പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം, രോഹിൻഗ്യൻ ജനത അനുഭവിച്ച ക്രൂരതകളും പലായനവും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ലെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതികരിച്ചു. ഇരകൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതിന്റെയും അനിവാര്യതയാണ് ഈ ചരിത്രവിധി അടിവരയിടുന്നതെന്നും കോടതിയുടെ നിർണ്ണായക ഇടപെടലിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വക്താവ് പറഞ്ഞു.
2017-ൽ മ്യാൻമർ സൈന്യം നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് രോഹിൻഗ്യകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ അയൽരാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിലാണ് മ്യാൻമർ വംശഹത്യ നടത്തിയതായി 9-6 ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി വിധിച്ചത്. ഒരു രാജ്യം വംശഹത്യ നടത്തിയതായി അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി വിധിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ്.
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