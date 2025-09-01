വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള പാചക വാതകത്തിന് വില കുറച്ചു; സിലിണ്ടറിന് 51.50 രൂപ കുറച്ചു

By MJ DeskSep 1, 2025, 08:31 IST
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള പാചക വാതകത്തിന് വില കുറച്ചു; സിലിണ്ടറിന് 51.50 രൂപ കുറച്ചു
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള പാചക വാതക സിലിണ്ടർ വില കുറച്ച് കമ്പനികൾ. 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 51.50 രൂപയാണ് കുറച്ചത്. പുതുക്കിയ വില ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇതോടെ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ വില 1580 രൂപായയി. 14.2 കിലോഗ്രാം ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ജൂലൈ ഒന്നും ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനും വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില കുറച്ചിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ 58.50 രൂപയും ഓഗസ്റ്റിൽ 33.50 രൂപയുമാണ് ഇന്ധന കമ്പനികൾ കുറച്ചത്. നേരത്തെ ജൂണിൽ 24 രൂപയും ഏപ്രിലിൽ 41 രൂപയും കുറച്ചിരുന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ ഏഴ് രൂപയും വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് കുറച്ചിരുന്നു. മാർച്ചിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ വില ഏകദേശം ആറ് രൂപ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Tags

Share this story

Around the web

Featured

You may like