മണ്ഡല പുനർനിർണയം: പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങി; ചരിത്രപരവും പ്രതീക്ഷിച്ചതുമായ ഫലത്തിലേക്ക് രാജ്യം?
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം മാറ്റിയെഴുതാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെച്ചൊല്ലി പാർലമെന്റിൽ നിർണായക പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങി. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്.
ലോക്സഭയിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും അംഗസംഖ്യ വർധിപ്പിക്കുന്നതും വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ബില്ലുകളാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ലോക്സഭയിലെ അംഗസംഖ്യ നിലവിലെ 543ൽനിന്ന് 850 വരെ ഉയർത്താനാണ് നിർദേശം. നിലവിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളിലെ ആനുപാതിക പങ്ക് 2051 വരെ നിലനിർത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥയും നിർദേശത്തിലുണ്ട്.
ബില്ലിന് ആവശ്യമായ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വേണമെന്നിരിക്കെ ബിജെപി നേതൃത്വം പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ ചില പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്.
കോൺഗ്രസും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും പ്രധാനമായും എതിർപ്പുമായി രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിനുള്ളിലെ ഭിന്നതകൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം.
തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെയുടെ നിലപാടും ശരദ് പവാറിന്റെ എൻസിപി വിഭാഗത്തിന്റെ സമീപനവും നിർണായകമാകും. ബില്ലിനെ എതിർക്കാൻ ഡിഎംകെ നേതാവ് എം.കെ. സ്റ്റാലിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ചെന്നൈയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 3 വരെ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ലുകൾ ചർച്ചയാകും. മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരവിതരണത്തിലും വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നതിനാൽ നിർണായകമായാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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