മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ: ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് തിരിച്ചടി; ഡിഎംകെയുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല, സ്റ്റാലിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച പരാജയം
ചെന്നൈ: മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡി.എം.കെയെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കളുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്തുണയിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഡി.എം.കെ അദ്ധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കളെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. കോൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയാ ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സ്റ്റാലിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഒരു മണിക്കൂറോളം കൂടിക്കാഴ്ച നീണ്ടു.
ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് സ്റ്റാലിൻ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാദ്ധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ തമിഴ്നാടിന് നേട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിനെ തിരിച്ചടിയാകും. തീരുമാനം നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തിയ നേതാക്കൾക്ക് ഊഷ്മളമായ വരവേല്പാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയ് സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. മറ്റ് ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാമെന്നും നേതാക്കൾ സ്റ്റാലിനോട് വിശദമാക്കി.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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