നെപ്റ്റ്യൂണിനും അപ്പുറം ഭൂമിയെക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള ഗ്രഹമോ? സൗരയൂഥത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ
സൗരയൂഥത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത മറ്റൊരു ഗ്രഹം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ? നെപ്റ്റ്യൂണിനും അപ്പുറം ഭൂമിയേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടാകാമെന്ന പുതിയ പഠനം ജ്യോതിശാസ്ത്രലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു.
‘പ്ലാനറ്റ് എക്സ്2’ (Planet X2) എന്ന് ഗവേഷകർ താൽക്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാങ്കൽപ്പിക ഗ്രഹത്തിന് ഭൂമിയുടെ 1.5 മുതൽ രണ്ട് മടങ്ങ് വരെ പിണ്ഡമുണ്ടാകാമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിഗമനം.
ജപ്പാനിലെ കിൻഡായ് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷകനായ പാട്രിക് സോഫിയ ലൈകാവ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തിയത്. പഠനം Monthly Notices of the Royal Astronomical Society എന്ന ശാസ്ത്ര ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
അസാധാരണ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന
നെപ്റ്റ്യൂണിനും അപ്പുറമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി മഞ്ഞുമൂടിയ ആകാശഗോളങ്ങളുണ്ട്. ട്രാൻസ് നെപ്റ്റ്യൂണിയൻ ഒബ്ജക്ട്സ് (TNOs) എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്.
ഇവയിൽ ചിലതിന്റെ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സെഡ്ന (Sedna) പോലുള്ള ആകാശഗോളങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ ഭ്രമണപഥങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗുരുത്വാകർഷണംകൊണ്ട് മാത്രം പൂർണമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
ഇവയുടെ ചലനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു വലിയ ആകാശഗോളം സൗരയൂഥത്തിന്റെ പുറംഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ സംശയം.
സൂര്യനിൽനിന്ന് അതീവ അകലെ
കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൗരയൂഥത്തിന്റെ 450 കോടി വർഷത്തെ പരിണാമം ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ ഗ്രഹത്തിന് സൂര്യനിൽനിന്ന് ശരാശരി 350 മുതൽ 500 വരെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര യൂണിറ്റ് അകലത്തിൽ ഭ്രമണപഥമുണ്ടാകാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ശരാശരി ദൂരമാണ് ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്ര യൂണിറ്റ്.
പ്ലാനറ്റ് നൈനിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തം
നേരത്തേ ഏറെ ചർച്ചയായ പ്ലാനറ്റ് നൈൻ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഭൂമിയുടെ പത്തിരട്ടി വരെ പിണ്ഡമുള്ള ഗ്രഹമാണ് സങ്കൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ പഠനത്തിലെ പ്ലാനറ്റ് എക്സ്2 അതിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണ്.
ഇനിയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല
പ്ലാനറ്റ് എക്സ്2 നിലവിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ്. ഗ്രഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടെത്തുകയോ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വെര റൂബിൻ ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ ആകാശനിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാവി പഠനങ്ങൾ ഈ രഹസ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഈ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ നിലവിലെ ധാരണകളിൽ നിർണായകമായ മാറ്റമുണ്ടാകും. പതിറ്റാണ്ടുകളായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗരയൂഥത്തിൽ മറ്റൊരു ഗ്രഹം കൂടി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിനായാണ് ശാസ്ത്രലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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