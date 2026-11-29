ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് കിരീടം ശ്രീലങ്ക എയ്ക്ക്; പാകിസ്ഥാനെ വീഴ്ത്തിയത് അവസാന വിക്കറ്റിൽ!
ദോഹ: ആവേശം അവസാന പന്തുവരെ നീണ്ടുനിന്ന എസിസി മെൻസ് ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് 2026 ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാൻ എയെ ഒരു വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ശ്രീലങ്ക എ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. ദോഹയിലെ വെസ്റ്റ് എൻഡ് പാർക്ക് രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു മത്സരം.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാൻ എ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 216 റൺസെടുത്തു. ഷഹ്സൈബ് ഖാൻ 60 റൺസുമായി ടോപ് സ്കോററായി. ഷമൈൽ ഹുസൈൻ 40 റൺസും ക്യാപ്റ്റൻ അബ്ദുൽ സമദ് 33 റൺസും നേടി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടി നിഷാൻ മധുഷ്ക തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. 95 പന്തിൽ 87 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. പവൻ രത്നായകെ 30 റൺസും ലസിത് ക്രൂസ്പുള്ളെ 26 റൺസും നേടി.
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായതോടെ മത്സരം ആവേശകരമായി. എന്നാൽ അവസാന വിക്കറ്റിൽ ലഹിരു സമരകൂണും ഗരുക സങ്കേത്തും ചേർന്ന് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു.
41.3 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 220 റൺസെടുത്ത ശ്രീലങ്ക ഒരു വിക്കറ്റിന്റെ ആവേശവിജയം സ്വന്തമാക്കി. 87 റൺസ് നേടിയ നിഷാൻ മധുഷ്കയാണ് ഫൈനലിലെ താരം.
മൂന്നാം ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് കിരീടമാണ് ശ്രീലങ്ക എ സ്വന്തമാക്കിയത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാകിസ്ഥാൻ എയ്ക്ക് കിരീടം നിലനിർത്താനായില്ല.
സ്കോർ:
* പാകിസ്ഥാൻ എ: 216/9 (50 ഓവർ)
* ശ്രീലങ്ക എ: 220/9 (41.3 ഓവർ)
* ഫലം: ശ്രീലങ്ക എയ്ക്ക് ഒരു വിക്കറ്റ് ജയം.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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