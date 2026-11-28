അവന്യൂ ടവേഴ്സിലെ 66 ഫ്ലാറ്റുകളുടെ പുനർലേലം തടഞ്ഞ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി; നടപടി വാങ്ങുന്നവരുടെ ഹർജിയിൽ
**ന്യൂഡൽഹി:** ഡൽഹിയിലെ സരോജിനി നഗറിലുള്ള അവന്യൂ ടവേഴ്സ് (Avenue Towers) പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിലെ 66 ഫ്ലാറ്റുകളുടെ പുനർലേല നടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. നേരത്തേ നടന്ന ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരുടെ ബിഡുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ എട്ട് വാങ്ങുന്നവർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.
സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എൻബിസിസി (NBCC) 49 ഫ്ലാറ്റുകളുടെ ഉയർന്ന ബിഡുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് തർക്കം ഉടലെടുത്തത്. ഈ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 66 യൂണിറ്റുകൾ വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളുമായി കമ്പനി മുന്നോട്ടുപോയിരുന്നു. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് വാങ്ങുന്നവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും വ്യക്തമായ കാരണമില്ലാതെ ബിഡുകൾ റദ്ദാക്കിയത് അന്യായമാണെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. പുതിയ ലേലത്തിനായി നിശ്ചയിച്ച ചതുരശ്ര അടിക്ക് 40,877 രൂപ നിരക്കിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്നും അവർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, 49 ഫ്ലാറ്റുകൾക്കായി ലഭിച്ച ബിഡുകൾ വാണിജ്യപരമായി ലാഭകരമല്ലാത്തതിനാലാണ് റദ്ദാക്കിയതെന്നാണ് എൻബിസിസിയുടെ വിശദീകരണം. ഫ്ലാറ്റുകളുടെ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ താമസകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പുനർവികസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും കമ്പനി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട കോടതി കേസിൽ വിധി പറയുന്നത് ഡിസംബർ ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി. അതുവരെ 66 ഫ്ലാറ്റുകളുടെയും പുനർലേല നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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