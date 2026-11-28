റഷ്യയിലെ കംചത്ക തീരത്ത് 6.7 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം; ആളപായമില്ല
മോസ്കോ: റഷ്യയിലെ കിഴക്കൻ മേഖലയായ കംചത്ക തീരത്ത് 6.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂചലനം. ശനിയാഴ്ചയാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം സംഭവത്തിൽ ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
യൂറോപ്യൻ-മെഡിറ്ററേനിയൻ ഭൂകമ്പ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (EMSC) കണക്കനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽനിന്ന് ഏകദേശം 220 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം.
കംചത്ക മേഖലയിലെ യെലിസോവോ നഗരത്തിന് സമീപമാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. പസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയറിന്റെ ഭാഗമായ ഈ പ്രദേശം ഭൂകമ്പ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള മേഖലയാണ്.
അമേരിക്കൻ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഈ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പോ ജാഗ്രതാ നിർദേശമോ നിലവിലില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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