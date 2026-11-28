ടൊയോട്ട ഹിലക്സിന് റേസിങ് ലുക്ക്; ട്രാക്ക് കാറിനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ച് ഹൈപ്പർ Z പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു
ജപ്പാൻ വാഹന നിർമാതാക്കളായ ടൊയോട്ട തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ പിക്കപ്പ് വാഹനമായ ഹിലക്സിന് പുത്തൻ റേസിങ് രൂപം നൽകി. ഹിലക്സ് ട്രാവോ Z എഡിഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വികസിപ്പിച്ച ഹിലക്സ് ഹൈപ്പർ Z പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ് കമ്പനി തായ്ലൻഡിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
തായ്ലൻഡിലെ പിക്കപ്പ് വാഹനങ്ങളുടെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ സംസ്കാരത്തിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യേക മോഡൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടൊയോട്ടയുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡിസൈൻ ടീമും വികസനത്തിൽ പങ്കാളികളായി.
സാധാരണ ഹിലക്സിൽനിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപകൽപ്പനയാണ് ഹൈപ്പർ Z-യുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. താഴ്ന്ന ഉയരത്തിലുള്ള ബോഡി, വീതിയേറിയ ഫെൻഡറുകൾ, സ്പോർട്ടി ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ, വലിയ ഫ്രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റർ, പിൻഭാഗത്തെ കൂറ്റൻ വിങ്, ഡിഫ്യൂസർ എന്നിവ വാഹനത്തിന് ട്രാക്ക് കാറിന്റെ രൂപം നൽകുന്നു.
22 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളും 325/35 വലുപ്പത്തിലുള്ള ടയറുകളുമാണ് വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റേസിങ് ബക്കറ്റ് സീറ്റുകൾ, സാബെൽറ്റ് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, റോൾ കേജ്, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്പോർട്ടി ഇന്റീരിയറും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
5,360 മില്ലിമീറ്റർ നീളവും 2,203 മില്ലിമീറ്റർ വീതിയും 1,513 മില്ലിമീറ്റർ ഉയരവുമാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ അളവുകൾ. വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ, കരുത്ത്, പ്രകടനശേഷി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ടൊയോട്ട പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
നിലവിൽ പ്രദർശനത്തിനായി ഒരുക്കിയ ഒറ്റത്തവണ പ്രോട്ടോടൈപ്പാണിത്. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചും കമ്പനി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഭാവിയിലെ മോട്ടോർസ്പോർട്സ് വികസനത്തിനും പുതിയ ആക്സസറികൾക്കും ഹൈപ്പർ Z പ്രചോദനമാകുമെന്നാണ് ടൊയോട്ടയുടെ പ്രതീക്ഷ.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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