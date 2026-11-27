ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ ജന്മദിന ബാനർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റു; രണ്ട് പേർ മരിച്ചു: ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബാനർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് രണ്ട് ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകർ മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലെ വാണിയച്ചത്തിരം പ്രദേശത്താണ് ദാരുണമായ സംഭവം.
വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം. ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി റോഡരികിൽ ബാനർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന വൈദ്യുതക്കമ്പിയുമായി ബാനർ സമ്പർക്കത്തിലായത്. തുടർന്ന് മൂന്ന് പേർക്കും വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റു.
വാണിയച്ചത്തിരം സ്വദേശിയായ വിരേന്ദർ (22), കാരണി ഗ്രാമവാസിയായ വേലൻ (30) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ ആൽബർട്ടിനെ (22) തിരുവള്ളൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വെങ്കൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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