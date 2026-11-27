മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ ഇനി രോഹിത് ശർമ നയിക്കും; ഐപിഎൽ 2027ൽ വീണ്ടും നായകസ്ഥാനത്ത്
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ നായകനായി വീണ്ടും രോഹിത് ശർമ. 2027ലെ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ടീമിനെ രോഹിത് നയിക്കുമെന്ന് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പഞ്ചാബ് കിങ്സിലേക്ക് മാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മുംബൈയുടെ നിർണായക തീരുമാനം.
2013 മുതൽ 2023 വരെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ നയിച്ച രോഹിത് അഞ്ച് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങളാണ് ടീമിന് നേടിക്കൊടുത്തത്. 2024 സീസണിന് മുന്നോടിയായാണ് രോഹിത്തിനെ നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത്.
മൂന്ന് സീസണുകൾക്ക് ശേഷം രോഹിത് വീണ്ടും നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ടീമിന്റെ ഇരുപതാം സീസണിൽ പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കമിടാനാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
നീത അംബാനിയും ആകാശ് അംബാനിയും രോഹിത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസുമായുള്ള രോഹിത്തിന്റെ ബന്ധം പ്രത്യേകതയുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ടീം അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
2027ലെ ഐപിഎല്ലിൽ ആറാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് രോഹിത് ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇറങ്ങുന്നത്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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