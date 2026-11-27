മമതയ്ക്ക് ആശ്വാസം, വിമതർക്ക് തിരിച്ചടി; ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവി റദ്ദാക്കി കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മമത ബാനർജിക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന നിർണായക വിധിയുമായി കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി. വിമത തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജിയെ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി അംഗീകരിച്ച സ്പീക്കറുടെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. വിമത വിഭാഗത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് കോടതി വിധി.
ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണ റാവു അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നിയമനത്തിന് പുറമെ, അഖ്റുസ്സമാനെ ചീഫ് വിപ്പായി നിയമിച്ച സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനവും കോടതി റദ്ദാക്കി.
പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നിർദേശിച്ച മുതിർന്ന എംഎൽഎ സോവൻദേവ് ചാറ്റർജിയെ മറികടന്ന് ഋതബ്രതയെ നിയമിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സോവൻദേവ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും ചീഫ് വിപ്പിനെയും സംബന്ധിച്ച് പത്ത് ദിവസത്തിനകം സ്പീക്കർ പുതിയതും വിശദീകരണത്തോടെയുള്ളതുമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലുണ്ടായ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗവും ഋതബ്രതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കോടതി വിധി മമത വിഭാഗത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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