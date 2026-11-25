തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളും ഡീസലും ലഭിക്കില്ല; ‘നോ ഇൻഷുറൻസ്, നോ ഫ്യൂവൽ’ പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്രം
ന്യൂഡൽഹി: വാഹനങ്ങൾക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനായി പുതിയ നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സാധുവായ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവ നൽകുന്നത് തടയുന്ന ‘നോ ഇൻഷുറൻസ്, നോ ഫ്യൂവൽ’ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം. രാജ്യത്ത് വലിയൊരു വിഭാഗം വാഹനങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നതെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഏകദേശം 56 ശതമാനം വാഹനങ്ങൾക്ക് സാധുവായ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെന്ന കണക്കും കോടതി ഗൗരവത്തോടെ നിരീക്ഷിച്ചു.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ (ANPR) ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ആലോചന. വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റാബേസുകളിൽ പരിശോധിക്കും. ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത മേഖലകളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് നീക്കം. ഹരിയാനയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും അഞ്ച് വീതം പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ പൈലറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന നിർദേശവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണ്. അപകടത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
അതേസമയം, പദ്ധതി രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ സമയക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായുള്ള ഏകോപനവും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികൾ.
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