10 മണിക്കൂർ നീണ്ട ദൗത്യം വിജയം; ചക്കക്കൊമ്പനെ മയക്കുവെടിവച്ചു
ചക്കക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുന്നതിനായി വനംവകുപ്പ് നടത്തിയ പത്ത് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ദൗത്യത്തിനൊടുവിൽ ആനയെ മയക്കുവെടിവച്ചു. പ്രദേശത്ത് ഏറെ നേരം നീണ്ടുനിന്ന ആശങ്കകൾക്കും തിരച്ചിലിനും ശേഷമാണ് ദൗത്യം നിർണായക ഘട്ടത്തിലെത്തിയത്.
ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിലാണ് ചക്കക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം നടന്നത്. വനംവകുപ്പിലെ നൂറിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരും രണ്ട് കുങ്കിയാനകളും ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആനയെ മയക്കുവെടിവെച്ച് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ദൗത്യത്തിനിടെ ചക്കക്കൊമ്പൻ ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ടിലെ ജലാശയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ നടപടികൾക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടിരുന്നു. ആനയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ച ശേഷമാണ് തുടർനടപടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.
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