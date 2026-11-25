ചിന്നക്കനാലിൽ ചക്കക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം പരാജയം; കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞും മഴയും തിരിച്ചടിയായി, ദൗത്യം നാളത്തേക്ക് മാറ്റി
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാലിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭീതിയുയർത്തുന്ന കാട്ടാനയായ ചക്കക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് പരാജയപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മൂടൽമഞ്ഞും മഴയും അനുഭവപ്പെട്ടതാണ് ദൗത്യത്തിന് പ്രധാന തിരിച്ചടിയായത്.
ദൗത്യത്തിനിടെ മയക്കുവെടിയും ബൂസ്റ്റർ വെടിയും പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും ചക്കക്കൊമ്പനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനായില്ല. തുടർന്ന് ആന നേരത്തെ എത്തിയിരുന്ന മേഖലയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി.
ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട്ടിലെ മുത്തങ്ങയിൽനിന്ന് എത്തിച്ച കുങ്കിയാനകളായ ഭരത്തും വിക്രമും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും ആനയുടെ നീക്കങ്ങളും ദൗത്യത്തിന് തടസ്സമായതോടെ കുങ്കിയാനകളെയും തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ചക്കക്കൊമ്പനെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി നേരത്തേ നൂറോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. അഞ്ച് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരും പ്രത്യേക ട്രാക്കിങ് സംഘവും ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
പ്രദേശത്തെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞും കാരണം തുടർനടപടികൾ നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൗത്യം മാറ്റിവച്ചത്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുകയും ചക്കക്കൊമ്പനെ സുരക്ഷിതമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്താൽ നാളെ ദൗത്യം വീണ്ടും ആരംഭിക്കും.
ചക്കക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം വീണ്ടും നീട്ടിവെക്കേണ്ടിവന്നത് വനംവകുപ്പിനും നാട്ടുകാർക്കും ഒരുപോലെ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.
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