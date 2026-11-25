സമാധാനപരമായി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കണം; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫോറം
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ സമാധാനപരമായും ഭയരഹിതമായും നടത്താൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫോറം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചു.
ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് സുരക്ഷയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആരാധനാലയങ്ങളിലും ആഘോഷ പരിപാടികളിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതേസമയം, ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളും സംഘടന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 2025-ൽ രാജ്യത്ത് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ 834 അക്രമസംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും 2025 നവംബർ വരെ 706 സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നും യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫോറം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
രാജ്യത്തെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യമായ സുരക്ഷയും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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