തപാൽ ശൃംഖല നവീകരണത്തിന് 2,632 കോടി രൂപ; രണ്ട് പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ തപാൽ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും തപാൽ ഓഫീസുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആധുനികവത്കരിക്കുന്നതിനുമായി 2,632 കോടി രൂപയുടെ രണ്ട് പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.
തപാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ‘പോസ്റ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്കീമിന്’ 1,141 കോടി രൂപയും തപാൽ വകുപ്പിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നവീകരിക്കുന്ന ‘എസ്റ്റേറ്റ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കീമിന്’ 1,491 കോടി രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചത്. 2026-27 മുതൽ 2030-31 വരെയുള്ള അഞ്ച് വർഷക്കാലയളവിലാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുക.
ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ
ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ തപാൽ ഓഫീസുകളെ ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന ബിസിനസ് ഹബ്ബുകളാക്കി മാറ്റും. ഇ-കൊമേഴ്സ് മേഖലയിലെ വളർച്ച കണക്കിലെടുത്ത് പാർസൽ വിതരണ സംവിധാനവും ശക്തിപ്പെടുത്തും. തപാൽ സേവനങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.
190 പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ
എസ്റ്റേറ്റ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 190 പുതിയ തപാൽ ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കും. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന 50 കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റി പുനർനിർമിക്കും. 5,050 തപാൽ ഓഫീസുകൾ നവീകരിക്കുകയും 20 പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇതിനുപുറമെ 150 ജീവനക്കാരുടെ താമസകേന്ദ്രങ്ങൾ നവീകരിക്കും. ബെംഗളൂരുവിൽ തപാൽ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കായുള്ള പ്രത്യേക കേന്ദ്രവും സ്ഥാപിക്കും.
രാജ്യത്തെ 1.65 ലക്ഷത്തോളം തപാൽ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലടക്കം ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുമാണ് പദ്ധതികളിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം