വിവാഹിതയും അമ്മയും; മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടി ജെന്നിഫർ, ചരിത്രനേട്ടം
സാൻ ജുവാൻ: മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവ നേട്ടവുമായി പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയുടെ ജെന്നിഫർ ബാരെറ്റോ. 2026ലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ വിവാഹിതയായും അമ്മയായും ഈ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയെന്ന ചരിത്രനേട്ടമാണ് 27കാരിയായ ജെന്നിഫർ സ്വന്തമാക്കിയത്.
നവംബർ 24ന് പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിലെ സാൻ ജുവാനിൽ നടന്ന 75-ാമത് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിലാണ് ജെന്നിഫർ വിജയകിരീടം ചൂടിയത്. ഇതോടെ പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയ്ക്ക് ആറാമത്തെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടവും ലഭിച്ചു.
ജീൻ കാർലോസ് ബാരെറ്റോയെയാണ് ജെന്നിഫർ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുവർക്കും പെനലോപ്പെ എന്ന ഏഴുവയസ്സുകാരി മകളുണ്ട്. സൈക്കോളജിയിലും സോഷ്യൽ വർക്കിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ജെന്നിഫർ സാമൂഹിക സേവന രംഗത്തും സജീവമാണ്.
2023ൽ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് സംഘാടകർ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും അമ്മമാർക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ നിയമമാറ്റത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ജെന്നിഫറിന്റെ ചരിത്രവിജയം.
പുതിയ കിരീടനേട്ടത്തോടെ സൗന്ദര്യമത്സര ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ജെന്നിഫർ.
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