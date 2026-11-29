പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കും മുമ്പ് രാഹുൽ പാർലമെന്റിൽ സജീവമാകണം; വിമർശനവുമായി രാജ്നാഥ് സിങ്
ജമ്മു: പ്രധാനമന്ത്രി പദം സ്വന്തം ജന്മാവകാശമാണെന്ന ധാരണയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ആരോപിച്ചു. തനിക്ക് പദവി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കും ലഭിക്കരുതെന്ന നിലപാടാണ് രാഹുൽ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാഹുൽ പാർലമെന്റിലെ ചർച്ചകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കണമെന്നും സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജമ്മുവിൽ ബി.ജെ.പി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ലോക്തന്ത്ര ബചാവോ, അരാജകതാ ഹഠാവോ’ പദയാത്രയോടനുബന്ധിച്ച റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാജ്നാഥ് സിങ്.
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പദവി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി ജന്മാവകാശമാണെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും സിംഗ് പറഞ്ഞു. 2024ൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷ രാഹുൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെച്ചിരുന്നതായി ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ വിവരണം ഉദ്ധരിച്ച അദ്ദേഹം, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ ആ പ്രതീക്ഷ തകർത്തതോടെ രാഹുൽ ജനാധിപത്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയബോധമുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനതക്ക് മുന്നിൽ വിജയിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാർലമെന്റിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഹാജരും ചർച്ചകളിലെ പങ്കാളിത്തവും മറ്റ് എം.പിമാരുടെ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറവാണെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പകരം ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റിനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ക്രിക്കറ്റിൽ പുറത്തായിട്ടും ക്രീസ് വിടാതെ അമ്പയറുടെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയോടാണ് രാഹുലിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ സിങ് ഉപമിച്ചത്.
ദേശീയ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ചൈനീസ് സൈനികർ ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ മർദിച്ചെന്ന പരാമർശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവന യഥാർഥ ഇന്ത്യക്കാരനിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിനെ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിലൂടെ ഹിന്ദുക്കളെയും ശ്രീരാമനെയും സംബന്ധിച്ച് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് രാഹുൽ നടത്തിയതെന്നും സിങ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്നതും രാജ്യത്തെ എതിർക്കുന്നതും രണ്ടാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യു.പി.എ ഭരണകാലത്ത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ ‘റിമോട്ട് കൺട്രോൾ’ വഴിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദുർബലപ്പെട്ടെന്നും സിങ് ആരോപിച്ചു. സോണിയ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷയായിരുന്ന നാഷണൽ അഡ്വൈസറി കൗൺസിലായിരുന്നു അന്നത്തെ യഥാർഥ അധികാരകേന്ദ്രമെന്നും, പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭാ ഫയലുകൾ അവരുടെ അംഗീകാരത്തിനായി അയച്ചിരുന്നുവെന്നും സഞ്ജയ് ബാരുവിന്റെ പുസ്തകത്തെ പരാമർശിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2013ൽ മൻമോഹൻ സിങ് വിദേശത്തായിരുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസിനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ‘അസംബന്ധം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പരസ്യമായി തള്ളിയ സംഭവവും രാജ്നാഥ് സിങ് ഓർമിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനെ അത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മോദി സർക്കാരിന്റെ നടപടികളെ അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് യഥാർഥ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണെന്നും സിംഗ് പറഞ്ഞു. അഴിമതിക്കാർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതും അക്രമം തടയുന്നതും അടിയന്തരാവസ്ഥയായി ചിത്രീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് 24-ാം വയസ്സിൽ 18 മാസം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതായും ഏകാന്ത തടവിലിരിക്കെ അമ്മ മരിച്ചിട്ടും അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ പരോൾ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും സിംഗ് പറഞ്ഞു. നിഷേധാത്മക രാഷ്ട്രീയവും ആൾക്കൂട്ടാധിപത്യവും പിന്തുടരുന്ന കോൺഗ്രസിന് ഇനി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താനാവില്ലെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വികസനവുമായി മോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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