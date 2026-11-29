സ്വർണവില ഇന്ന് (29 നവംബർ 2026): മാറ്റമില്ല; ഒരു പവന് ₹93,760
കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിലയിൽ തുടരുന്നു. ഒരു പവന് ₹93,760, ഒരു ഗ്രാമിന് ₹11,720.
- വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
- ഒരു പവൻ (22K): ₹93,760
- ഒരു ഗ്രാം: ₹11,720
കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിലയിൽ തുടരുന്നു. ഒരു പവന് ₹93,760, ഒരു ഗ്രാമിന് ₹11,720.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പവന് ₹93,760 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹91,720 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹2,040 കൂടുതൽ; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,04,320 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹10,560 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹91,360.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സ്വർണവിലയും ഡോളർ–രൂപ വിനിമയ നിരക്കുമാണ് കേരളത്തിലെ വിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ജ്വല്ലറികളിൽ ഈ അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്കൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3% ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്ക് ഫീസ് എന്നിവ കൂടി ചേരും; പണിക്കൂലി ഓരോ കടയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹11,720
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹93,760
|10 ഗ്രാം
|₹1,17,200
|10 പവൻ
|₹9,37,600
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 29 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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