ജനാധിപത്യത്തിന് വിജയം; തായ്വാനിൽ ഭരണകക്ഷിക്ക് പത്ത് വർഷത്തിനിടയിലെ മികച്ച നേട്ടം
തായ്പേയ്: തായ്വാനിൽ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടി (DPP) പത്ത് വർഷത്തിനിടയിലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. നാല് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടിയോളം നഗരങ്ങളിലും കൗണ്ടികളിലും അധികാരം നേടാൻ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചു.
ആകെയുള്ള 22 മേയർ, കൗണ്ടി മജിസ്ട്രേറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഭരണകക്ഷി 10 ഇടങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ച് സീറ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത്. പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ കുവോമിന്താങ് (KMT) 11 ഇടങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു.
അതേസമയം, തലസ്ഥാനമായ തായ്പേയിലും സമീപ നഗരമായ ന്യൂ തായ്പേയിലും പ്രതിപക്ഷം അധികാരം നിലനിർത്തി. തായ്പേയ് മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലവിലെ മേയർ ചിയാങ് വാൻ-ആൻ, ഭരണകക്ഷി സ്ഥാനാർഥി പ്യൂമ ഷെന്നിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമാണെന്ന് പ്യൂമ ഷെൻ പ്രതികരിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ മാനിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തായ്വാൻ പ്രസിഡന്റ് ലായ് ചിങ്-തെ നയിക്കുന്ന ഭരണകക്ഷിയുടെ മുന്നേറ്റം ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. തായ്വാനെ തങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ചൈന കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ തായ്വാൻ ഭരണകൂടം ഈ അവകാശവാദം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ചൈനയുടെ ഇടപെടലുകളും വ്യാജവാർത്താ പ്രചാരണങ്ങളും ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. 2028-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഈ ഫലം വഴിയൊരുക്കും.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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