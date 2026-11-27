രണ്ടാം റൗണ്ട് മയക്കുവെടിയേറ്റു; ആനയിറങ്കൽ ഡാമിലേക്ക് നീങ്ങി ചക്കക്കൊമ്പൻ: ദൗത്യം വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിൽ
ഇടുക്കി: രണ്ടുദിവസം പരാജയപ്പെട്ട ചിന്നക്കനാലിലെ ഒറ്റയാൻ ചക്കക്കൊമ്പനെ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിനിടെ രണ്ടാം റൗണ്ട് മയക്കുവെടിയേറ്റ ചക്കക്കൊമ്പൻ ആനയിറങ്കൽ തടാകത്തിലിറങ്ങി. ജലാശയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയ ആനയെ തടയാൻ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടർച്ചയായി പടക്കം പൊട്ടിച്ചെങ്കിലും ആന തടാകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. കുംകിയാനകളെ പ്രദേശത്തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൗത്യസംഘം മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചല്ല കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആന ജലാശയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ദൗത്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
രണ്ടാം റൗണ്ട് മയക്കുവെടി ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ തറച്ചിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിലധികം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ആന ജലാശയത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആനയെ സുരക്ഷിതമായി കരയിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള കഠിനമായ ശ്രമത്തിലാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ. മയക്കുവെടിയേറ്റ ആന വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ ദൗത്യസംഘം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി തടാകത്തിൽ വനംവകുപ്പിന്റെ ബോട്ട് സ്ക്വാഡും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആനയെ സുരക്ഷിതമായി കരയിലേക്ക് കയറ്റി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംഘം. ആദ്യ രണ്ടു ദിനവും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിന്ന ശ്രമം വിഫലമാവുകയായിരുന്നു. ഇന്നുകൂടി വിജയം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ദൗത്യം നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് വനം വകുപ്പ്.
ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ആറു വാർഡുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നിരോധനാജ്ഞ മൂന്നാം ദിവസവും തുടരുകയാണ്. ആദ്യദിനം പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയാണ് തിരിച്ചടി ആയതെങ്കിൽ രണ്ടാം ദിനം അനുകൂല പ്രദേശത്തേക്ക് ആന എത്താതിരുന്നതാണ് ദൗത്യം പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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