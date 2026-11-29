കുതിച്ചുയരുന്ന വില, നിശ്ചലമായ വേതനം; കുടുംബ ബജറ്റുകൾ താളംതെറ്റുന്നു
ന്യൂഡൽഹി: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരുമ്പോഴും വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ വർധനയില്ലാത്തത് രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റുകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുന്നു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, പാചക എണ്ണ, അരി, പഞ്ചസാര, പയർവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിലവർധന കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരും ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളുമാണ് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായത്. വീട്ടുവാടക, വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവ്, ആരോഗ്യപരിചരണം, ഗതാഗതം തുടങ്ങിയ ചെലവുകളും കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
2026 ഒക്ടോബറിൽ രാജ്യത്തെ ചില്ലറ പണപ്പെരുപ്പം 6.09 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഭക്ഷ്യപ്പണപ്പെരുപ്പം 8.94 ശതമാനത്തിലെത്തി. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുവദനീയമായ ആറു ശതമാനം പരിധിയും ചില്ലറ പണപ്പെരുപ്പം മറികടന്നു.
അതേസമയം, സ്ഥിരവരുമാനക്കാരുടെ വേതനത്തിൽ വിലക്കയറ്റത്തിന് ആനുപാതികമായ വർധനയുണ്ടാകുന്നില്ല. 2023ലും 2024ലും സ്ഥിരം ശമ്പളക്കാരുടെ ശരാശരി പ്രതിമാസ വരുമാനം പ്രതിവർഷം ഏകദേശം അഞ്ചു ശതമാനം വർധിച്ചെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ യഥാർഥ വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ വളർച്ചയുണ്ടായില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ.
വിലക്കയറ്റം കാരണം ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളുടെ ചെലവിടൽ രീതികളിലും മാറ്റം വരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം, വിനോദം, ഷോപ്പിങ് തുടങ്ങിയ ചെലവുകൾ പലരും കുറയ്ക്കുകയാണ്. ചില കുടുംബങ്ങൾ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ പോലും നിയന്ത്രിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.
വേതനവർധന ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കാനും സാധാരണക്കാരുടെ വാങ്ങൽശേഷി സംരക്ഷിക്കാനും ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ്. വിലക്കയറ്റവും കുറഞ്ഞ വരുമാനവളർച്ചയും തുടർന്നാൽ രാജ്യത്തെ ഉപഭോഗ മേഖലയെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നു.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം