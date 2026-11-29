20 വിമത തൃണമൂൽ എംപിമാർക്ക് പാർലമെന്റിൽ വോട്ടുചെയ്യാൻ വിലക്കേർപ്പെടുത്തണം; സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് കത്തയച്ച് അഭിഷേക് ബാനർജി
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ 20 വിമത തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC) എംപിമാർക്ക് വോട്ടുചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് കത്തയച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഭിഷേക് ബാനർജി.
നാഷണലിസ്റ്റ് സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (NCPI) ലയിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ട 20 എംപിമാർക്കെതിരെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അയോഗ്യതാ നടപടികൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അഭിഷേകിന്റെ നീക്കം.
വിമത എംപിമാരുടെ ലയനത്തിന് നിയമപരമായ സാധുതയില്ലെന്നാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം. ഇവരെ പാർലമെന്റിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി അംഗീകരിക്കരുതെന്നും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ 28 ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളിൽ 20 പേരും ഒരുമിച്ച് NCPIയിൽ ലയിച്ചതിനാൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നാണ് വിമത വിഭാഗത്തിന്റെ വാദം.
വിമത എംപിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ സ്പീക്കർ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. നവംബർ 24ന് എംപിമാർ തങ്ങളുടെ വിശദീകരണം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 4 വരെ നടക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ വനിതാ സംവരണവും മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക ബില്ലുകൾ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നീക്കം. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിന് ലോക്സഭയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമായതിനാൽ 20 വിമത എംപിമാരുടെ വോട്ടുകളും നിർണായകമായേക്കും.
സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം പാർലമെന്റിലെ വോട്ടുനിലയെയും ബില്ലുകളുടെ ഭാവിയെയും സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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