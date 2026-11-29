മണ്ഡല പുനർനിർണയം 2026: പാർലമെന്റിൽ സീറ്റുകൾ കൂടും; ഓരോ വോട്ടിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുമോ?
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ നിയമത്തിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം പാർലമെന്റിൽ പരാജയപ്പെട്ട് ഏഴ് മാസത്തിന് ശേഷം പുതിയ നിർദേശങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും രംഗത്ത്. പാർലമെന്റിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിസന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ പുതുക്കിയ നിർദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഭരണഘടനയുടെ 132-ാം ഭേദഗതി ബിൽ, 2026, മണ്ഡല പുനർനിർണയ (രണ്ടാം) ബിൽ എന്നിവയ്ക്ക് നവംബർ 27ന് ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി. നവംബർ 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ലുകൾ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.
ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും നിലവിലുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 50 ശതമാനം വർധന, വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ് പുതിയ നിർദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി നിലനിർത്താൻ പുതിയ ഫോർമുല
ഏപ്രിലിൽ പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനാകാതെ പരാജയപ്പെട്ട മുൻ ബില്ലിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഒരേ അനുപാതത്തിൽ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാനാണ് പുതിയ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്.
ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലൂടെ പാർലമെന്റിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം കുറയുമെന്ന ആശങ്ക പരിഹരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2051 വരെ ലോക്സഭയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലെ നിലവിലുള്ള ആപേക്ഷിക രാഷ്ട്രീയ ശക്തി വലിയ തോതിൽ നിലനിർത്താൻ പുതിയ ഫോർമുല സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയിലും സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടും 1971ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സീറ്റ് അനുപാതം തുടരുന്നത് പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.
പഴയ ജനസംഖ്യാ കണക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ മണ്ഡലങ്ങൾ
പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ സെൻസസ് കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി മണ്ഡല അതിർത്തികൾ പുനർനിർണയിക്കാനാണ് വ്യവസ്ഥ.
2027ലെ സെൻസസ് കണക്കുകൾ അപ്പോഴേക്കും ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ 2011ലെ സെൻസസ് കണക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകാം.
ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, പൂനെ, ഗുരുഗ്രാം തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും കുടിയേറ്റവും നഗരവൽക്കരണവും ജനസംഖ്യാ ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഴയ കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി മണ്ഡലങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ യഥാർഥ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങുമോ?
പാർലമെന്റിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് സംവരണം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് പുതിയ നിയമനിർമാണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഘടകം.
ആകെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിലവിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ബാധിക്കാതെ വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
എന്നാൽ സീറ്റുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലുപരി പാർലമെന്ററി ചർച്ചകൾ, സമിതികൾ, രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയിലും അവർക്ക് നിർണായക പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മണ്ഡല അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആര്?
മൂന്നംഗ മണ്ഡല പുനർനിർണയ കമ്മീഷനാണ് പുതിയ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തികളും സംവരണ സീറ്റുകളുടെ വിന്യാസവും നിർണയിക്കുക.
കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ അന്തിമത്വം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടപടികളിൽ സുതാര്യതയും സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനവും പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന സംവിധാനവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
ഏപ്രിലിൽ പരാജയപ്പെട്ട നിയമനിർമാണ നീക്കത്തിന് പകരമായി പുതിയ ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രീയ സമവായത്തിനുള്ള സാധ്യത തുറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാർലമെന്റിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം ജനാധിപത്യത്തിലെ പ്രാതിനിധ്യ അസമത്വങ്ങൾ പരിഹരിക്കില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പാർലമെന്റിൽ എത്ര സീറ്റുകളുണ്ടെന്നതല്ല, ആ സീറ്റുകളിലിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് യഥാർഥ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അളവുകോൽ.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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