യുദ്ധത്തിനിടെ അമേരിക്കക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇറാൻ ഉപയോഗിച്ചോ? പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
അമേരിക്കയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിനിടെ ഇറാൻ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന ചർച്ച ശക്തമാകുന്നു. അമേരിക്കൻ സൈനിക നീക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും ആശയവിനിമയത്തിനുമായി സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
ഇറാൻ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെ?
മാർച്ച് ആദ്യവാരം അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഇറാൻ തിരിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരമ്പരാഗത ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ബദൽ സംവിധാനമായി സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
* ഇറാൻ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചതായാണ് വിവരം.
* ആളില്ലാ ആക്രമണ ഡ്രോണുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും സംവിധാനം സഹായിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
* അമേരിക്കൻ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലും ആശയവിനിമയം നിലനിർത്താൻ ഇറാന് സ്റ്റാർലിങ്ക് സഹായകമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
മസ്കിന്റെ പ്രതികരണം
ഇറാൻ സ്റ്റാർലിങ്ക് അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്പേസ് എക്സ് മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതായി വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
തുടർന്ന് സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുകയും അംഗീകൃത വിതരണക്കാരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുകയും ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
പെന്റഗണിന്റെ നിലപാട്
ഇറാന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിന് രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെന്നായിരുന്നു വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് നിലവിലുണ്ടെന്ന വിവരം തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്നാണ് പെന്റഗൺ വക്താവ് കിങ്സ്ലി വിൽസൺ പ്രതികരിച്ചത്. ഇറാൻ സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചെന്ന കാര്യവും അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
കുവൈത്തിലെ പോർട്ട് ഷുഐബയിൽ മാർച്ച് ഒന്നിനുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പ്രത്യേക ആക്രമണത്തിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം?
സാധാരണക്കാർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഉപഗ്രഹ ശൃംഖല യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളിൽ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാമെന്ന ആശങ്കയാണ് ഈ സംഭവം ഉയർത്തുന്നത്. അതേസമയം, ഇറാനിലെ ഇന്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധാരണക്കാർക്കും സ്റ്റാർലിങ്ക് സഹായകമാണ്.
വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റിന്റെയും റോയിട്ടേഴ്സിന്റെയും റിപ്പോർട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങളാണിത്. ഇറാന്റെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച ആരോപണം സ്വതന്ത്രമായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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