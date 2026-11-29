നെതന്യാഹുവിനെ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഐസൻകോട്ട; ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ നിർദേശം
ഇസ്രാഈലിൽ രാഷ്ട്രീയ ഐക്യത്തിനായുള്ള നീക്കങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഗാദി ഐസൻകോട്ട രംഗത്തെത്തി. ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നീക്കം.
ഇസ്രാഈലിൽ ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ നിർണായക നീക്കം; നെതന്യാഹുവിനെ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഐസൻകോട്ട
ജറുസലേം: ഇസ്രാഈലിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾക്കായി ഗാദി ഐസൻകോട്ട ക്ഷണിച്ചു. ഐക്യസർക്കാരിൽ ഐസൻകോട്ട ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയാകട്ടെയെന്നും താൻ തുടക്കത്തിൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചുമതല വഹിക്കാമെന്നും നെതന്യാഹു നിർദേശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നീക്കം.
നെതന്യാഹുവിന്റെ ലികുഡ് പാർട്ടിയും ഐസൻകോട്ടിന്റെ യാഷർ പാർട്ടിയും തമ്മിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ചർച്ച നടത്താൻ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രാഈലിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുകയാണ് ചർച്ചകളുടെ ലക്ഷ്യം.
കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു മുന്നണിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് ഐസൻകോട്ടിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ഡിസംബർ ആറിനകം പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
അതേസമയം, നെതന്യാഹുവിന്റെ പുതിയ നിർദേശത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തെ ചില നേതാക്കൾ സംശയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ചർച്ചകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണം തടയാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് യായർ ലാപിഡും യായർ ഗോലാനും ആരോപിച്ചു.
നെതന്യാഹുവിന്റെ നിർദേശം യഥാർഥ രാഷ്ട്രീയ വിട്ടുവീഴ്ചയാണോ എന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ വ്യക്തമാകും.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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