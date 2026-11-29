ആകാശ് ദീപിന് പരുക്കേറ്റിട്ടും സിറാജിനെ പരിഗണിച്ചില്ല; ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഗവാസ്കർ
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനിടെ ഇന്ത്യ കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഗൗതം ഗംഭീർ നയിക്കുന്ന ടീം മാനേജ്മെന്റ് അവസരം പാഴാക്കിയെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഗവാസ്കർ. പരിചയസമ്പന്നനായ പേസർ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ഇറക്കണമായിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയാണു മത്സരത്തിന്റെ ശേഷിച്ച ഭാഗത്ത് ആകാശ് ദീപിനു പകരം കളിക്കുകയെന്നു ബിസിസിഐ ഞായറാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ കളിക്കാരനു പകരം മറ്റൊരാളെ കളിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന നിയമമാണു കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ.
ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ബാറ്റർമാരെ വലിയ തോതിൽ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പ്രസിദ്ധിനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു ഗവാസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിറാജ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പിച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിയാനും, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ബാറ്റർമാരെ കൂടുതൽ കുഴയ്ക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഗവാസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അശ്വിനുള്ള മറുപടി
ആകാശ് ദീപിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രസിദ്ധിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ ആർ. അശ്വിനുള്ള മറുപടിയായാണു ഗവാസ്കറുടെ പ്രതികരണം. കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഇറക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പരമ്പരയിൽ ഇതിനകം കളിച്ചയാളെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണു നല്ലത്. സിറാജിന് മത്സരത്തിനിടെ പെട്ടെന്നിറങ്ങി ഉടൻ ഫലമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു അശ്വിന്റെ അഭിപ്രായം.
ആകാശ് ദീപിനു സംഭവിച്ചത്
ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുകയും ബാറ്റ് കൊണ്ടു 29 റൺസ് നേടുകയും ചെയ്ത 29 വയസുകാരൻ ആകാശ് ദീപിനു ബാറ്റിങ്ങിനിടെ രണ്ടു തവണ ഹെൽമറ്റിൽ പന്തു കൊണ്ടു. ആദ്യം ജേക്കബ് ഡഫിയുടെ പന്തും പിന്നീടു കൈൽ ജാമീസന്റെ പന്തുമാണ് തലയ്ക്ക് കൊണ്ടത്. തുടർച്ചയായ പ്രഹരം ഇന്ത്യക്കു തിരിച്ചടിയായി; കൺകഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകാശിനു മത്സരത്തിൽനിന്നു പിന്മാറേണ്ടിവന്നു. ഇതോടെയാണ് പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയെ സബസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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