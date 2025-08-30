റോഡപകടങ്ങൾ 4.2% വർദ്ധിച്ചു; സുരക്ഷാ നടപടികൾക്കിടയിലും 2023-ൽ പൊലിഞ്ഞത് 1.72 ലക്ഷം ജീവനുകൾ
Aug 30, 2025, 11:54 IST
ന്യൂഡൽഹി: റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ കർശന സുരക്ഷാ നടപടികളും വർദ്ധിച്ച നിക്ഷേപങ്ങളും ഫലം കാണുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 2023-ൽ ഇന്ത്യയിൽ റോഡപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 4.2% വർദ്ധിച്ച് 4,80,583 ആയി. ഈ അപകടങ്ങളിൽ 1,72,890 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇത് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. കേന്ദ്ര ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ 'ഇന്ത്യയിലെ റോഡപകടങ്ങൾ 2023' എന്ന വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ: * ദിവസേനയുള്ള മരണം: രാജ്യത്ത് ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി 474 പേർക്ക് റോഡപകടങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മണിക്കൂറിൽ ഇത് 20 മരണങ്ങളാണ്. * ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം: അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചവരിൽ 44.8% പേരും ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരാണ്. കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 20% ആണ്. * പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള യുവാക്കൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം: മരിച്ചവരിൽ 66.4% പേരും 18-നും 45-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. * അമിതവേഗം കൊലയാളിയാകുന്നു: 68.1% മരണങ്ങൾക്കും കാരണം അമിതവേഗമാണ്. * ഹെൽമെറ്റ്, സീറ്റ്ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തവർ: ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാത്തതിനാൽ 54,568 പേർ മരിച്ചപ്പോൾ, സീറ്റ്ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തതുമൂലം 16,000 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. * ഗ്രാമീണമേഖലയിലെ അപകടങ്ങൾ: റോഡപകട മരണങ്ങളിൽ 68.5% ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ദേശീയപാതകളിലാണ് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, തമിഴ്നാടാണ് ഏറ്റവുമധികം റോഡപകടങ്ങൾ നടന്ന സംസ്ഥാനം. എന്നാൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ നടന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. ഡൽഹി നഗരമാണ് ഏറ്റവുമധികം റോഡപകട മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. റോഡുകളിൽ സുരക്ഷാ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഹെൽമറ്റ്, സീറ്റ്ബെൽറ്റ് നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുക, റോഡ് സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തുക തുടങ്ങിയ നിരവധി പദ്ധതികൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും റോഡുകളിലെ മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ്, ഗതാഗത നിയമങ്ങളോടുള്ള അനാദരവ് എന്നിവയാണ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്