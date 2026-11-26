ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധിയും വ്യോമഗതാഗത തടസ്സവും; കൊൽക്കത്തയിലെ തുകൽ, മത്സ്യ കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ വൻ തിരിച്ചടി
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത പ്രതിസന്ധിയും വ്യോമഗതാഗത തടസ്സങ്ങളും കൊൽക്കത്തയിലെ വ്യാപാരമേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും മത്സ്യവിഭവങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതിക്കാരാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രധാന ആഘാതം നേരിടുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്കും അവിടെനിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും ചരക്കുകൾ എത്തിക്കുന്ന കപ്പൽപാതകൾ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതാണ് പ്രധാന തിരിച്ചടി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പൽഗതാഗതം അപകടസാധ്യതയിലായതോടെ ചരക്കുകപ്പലുകൾ ദൈർഘ്യമേറിയ ബദൽ പാതകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്.
ഇതോടെ കണ്ടെയ്നറുകളുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു. ലഭ്യമായ കണ്ടെയ്നറുകൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കും നൽകേണ്ടിവരുന്നു. കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ 3 മുതൽ 5 ശതമാനം വരെ വാർഷിക ഇടിവുണ്ടായതായി കൗൺസിൽ ഫോർ ലെതർ എക്സ്പോർട്സ് കിഴക്കൻ മേഖലാ ചെയർമാൻ സിയ നാഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.
കണ്ടെയ്നർ ക്ഷാമം കാരണം ചരക്കുകൾ ഏകദേശം 15 ദിവസം വരെ വൈകുന്നുണ്ട്. ഒരു കണ്ടെയ്നറിന്റെ ചരക്കുകൂലി 2,000 ഡോളറിൽനിന്ന് 3,500 ഡോളറായി ഉയർന്നതായും കയറ്റുമതിക്കാർ പറയുന്നു. യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള വിമാനമാർഗമുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തിന്റെ നിരക്കും കിലോയ്ക്ക് 300 രൂപയിൽനിന്ന് 400 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലെത്തി.
മത്സ്യ കയറ്റുമതിയെയും പ്രതിസന്ധി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഒഴിവാക്കി ഖോർഫക്കാൻ തുറമുഖം വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ചില ചരക്കുകൾ എത്തിക്കുന്നത്. അവിടെനിന്ന് ദുബൈ, ഖത്തർ, കുവൈത്ത് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് റോഡ് മാർഗം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ ഗതാഗതച്ചെലവ് മൂന്നിരട്ടിയായതായി സീഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രതിനിധി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളം വഴി സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളുടെയും കയറ്റുമതി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടെയ്നർ ക്ഷാമത്തെത്തുടർന്ന് കടൽമാർഗം അയച്ചിരുന്ന ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പോലും വിമാനമാർഗം അയക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
യുദ്ധവും ഗതാഗത പ്രതിസന്ധിയും തുടരുകയാണെങ്കിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആശങ്ക.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം