കൂടുതൽ കരുത്തും കുറഞ്ഞ ഭാരവും; ട്രയംഫ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 798 മോട്ടോ2 എഡിഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു
ബ്രിട്ടീഷ് ഇരുചക്ര വാഹന നിർമാതാക്കളായ ട്രയംഫ് പുതിയ Street Triple 798 Moto2 Edition അവതരിപ്പിച്ചു. 2027ലെ Moto2 റേസിങ് സീസണുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡൽ കൂടുതൽ കരുത്തും കുറഞ്ഞ ഭാരവും മികച്ച സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
പുതിയ 798 സിസി, മൂന്ന് സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ് വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഇത് 135 PS പരമാവധി കരുത്തും 86 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ടോർക്കിൽ 10 ശതമാനം വർധനവുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം.
ഭാരം 181 കിലോഗ്രാമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. Street Triple 798 RS പതിപ്പിനേക്കാൾ രണ്ട് കിലോഗ്രാം കുറവാണിത്. ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയും കാർബൺ ഫൈബർ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Öhlins NIX30 ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ, Öhlins STX46 റിയർ സസ്പെൻഷൻ, Brembo Hypure ബ്രേക്കുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി റൈഡിങ് പൊസിഷനായി ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാൻഡിൽബാറുകളും റിയർ സെറ്റ് ഫുട്പെഗുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മഞ്ഞയും കറുപ്പും നിറങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് പ്രത്യേക കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വാഹനം ലഭ്യമാകുക. ഓരോ നിറത്തിലും 500 വീതം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 1,000 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കുക.
2027 മേയ് മുതൽ ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ വാഹനം എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബ്രിട്ടനിൽ 15,525 പൗണ്ടാണ് പ്രാരംഭ വില.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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