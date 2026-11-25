സ്വർണവില ഇന്ന് (25 നവംബർ 2026): പവന് ₹2,360 കുറഞ്ഞു; ഒരു പവന് ₹91,360
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ₹2,360 കുറഞ്ഞ് ₹91,360 ആയി. ഗ്രാമിന് ₹295 കുറഞ്ഞ് ₹11,420 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
- പവന് ₹2,360 കുറഞ്ഞു
- ഒരു പവൻ (22K): ₹91,360
- ഒരു ഗ്രാം: ₹11,420
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ₹2,360 കുറഞ്ഞ് ₹91,360 ആയി. ഗ്രാമിന് ₹295 കുറഞ്ഞ് ₹11,420 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പവന് ₹93,720 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹97,720 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹6,360 കുറവ്; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,04,680 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹13,320 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹91,360.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സ്വർണവിലയും ഡോളർ–രൂപ വിനിമയ നിരക്കുമാണ് കേരളത്തിലെ വിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ജ്വല്ലറികളിൽ ഈ അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്കൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3% ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്ക് ഫീസ് എന്നിവ കൂടി ചേരും; പണിക്കൂലി ഓരോ കടയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹11,420
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹91,360
|10 ഗ്രാം
|₹1,14,200
|10 പവൻ
|₹9,13,600
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 25 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം