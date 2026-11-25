ശബരിമലയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രവേശനം വേണം; ഹർജി പരിഗണിക്കാതെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാർക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ചെന്നൈ സ്വദേശിയും തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വെൽഫെയർ ബോർഡ് അംഗവുമായ അനുശ്രീയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ശബരിമല കേരളത്തിലായതിനാൽ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടത് കേരള ഹൈക്കോടതിയാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ധർമാധികാരി, ജസ്റ്റിസ് ജി. അരുള് മുരുകൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. സമാനമായ മറ്റൊരു ഹർജി കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ വർഷം തീർത്ഥാടനത്തിനെത്തിയ തനിക്കും മറ്റ് 15 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തീർത്ഥാടകർക്കും പമ്പയിലെ ഗണപതി ചെക്ക്പോസ്റ്റിന് സമീപം പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആരോപണം. 2022 മുതൽ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിവരുന്നതായും ഹർജിക്കാരി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വ്യക്തിപരമായി പരാതി നേരിടുന്ന ഒരാൾക്ക് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി നൽകാനാകുമോയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് ഹർജി പിൻവലിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് ഹർജിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം