സ്വർണവില ഇന്ന് (26 നവംബർ 2026): പവന് ₹960 കൂടി; ഒരു പവന് ₹92,320
കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് (വ്യാഴാഴ്ച) വർധന. പവന് ₹960 കൂടിയതോടെ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ₹92,320 നൽകണം. ഒരു ഗ്രാമിന് ₹11,540.
- പവന് ₹960 കൂടി
- ഒരു പവൻ (22K): ₹92,320
- ഒരു ഗ്രാം: ₹11,540
കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് (വ്യാഴാഴ്ച) വർധന. പവന് ₹960 കൂടിയതോടെ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ₹92,320 നൽകണം. ഒരു ഗ്രാമിന് ₹11,540.
തലേദിവസം ഒരു പവന് ₹91,360 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹95,840 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹3,520 കുറവ്; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,05,080 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹12,760 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹91,360.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സ്വർണവിലയും ഡോളർ–രൂപ വിനിമയ നിരക്കുമാണ് കേരളത്തിലെ വിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ വിലയ്ക്ക് പുറമെ പണിക്കൂലിയും 3% ജിഎസ്ടിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും നൽകേണ്ടിവരും.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹11,540
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹92,320
|10 ഗ്രാം
|₹1,15,400
|10 പവൻ
|₹9,23,200
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 26 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം