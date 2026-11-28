ഡിലിമിറ്റേഷൻ ബിൽ: മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പെന്ന് കേന്ദ്രം; ഉത്തരേന്ത്യയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സീറ്റ് അന്തരം വർധിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭാ മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കാൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ. എന്നാൽ ബിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ഉത്തരേന്ത്യയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള അന്തരം വർധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉയർത്തുന്നത്.
നവംബർ 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ പുതുക്കിയ ഡിലിമിറ്റേഷൻ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ലോക്സഭയിലെ അംഗസംഖ്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഒരേ അനുപാതത്തിൽ 50 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കാനാണ് പുതിയ നിർദേശം. അതേസമയം, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലെ നിലവിലെ സീറ്റ് വിഹിതത്തിന്റെ അനുപാതം 2051 വരെ നിലനിർത്താനും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
വനിതകൾക്ക് ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും 33 ശതമാനം സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുകയെന്നതും ബില്ലിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. 2029ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് മണ്ഡല പുനർനിർണയ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം.
അതേസമയം, ബില്ലിന് ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രം പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ തേടുന്നുണ്ട്. ശരദ് പവാറിന്റെ എൻസിപി (എസ്പി) പിന്തുണ നൽകുമെന്ന സൂചനയും സർക്കാരിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. ഡിഎംകെ, വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളുടെ നിലപാടും നിർണായകമാകും.
എന്നാൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തെ വനിതാ സംവരണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട്. നിലവിലെ 543 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ തന്നെ വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കാമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
മാത്രമല്ല, ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുടെ പേരിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുകയും ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കുറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്. ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച് പാർലമെന്റിൽ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിനാണ് സാധ്യത.
നവംബർ 30ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക സമ്മേളനം ഡിലിമിറ്റേഷൻ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമാകും.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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