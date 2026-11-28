മണ്ഡല പുനർനിർണയ പോരാട്ടം ശക്തമാകുന്നു; ഡി.എം.കെ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യ സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണ തേടി കോൺഗ്രസ്
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നീക്കം ശക്തമാക്കി. ഡി.എം.കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യകക്ഷികളുടെയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണ തേടിയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം. ലോക്സഭയിൽ ഭരണപക്ഷം കൊണ്ടുവരാനിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലുകളും മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലും തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശനിയാഴ്ച പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി.എം.കെ, ആം ആദ്മി പാർട്ടി, ബിജു ജനതാദൾ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലോക്സഭാ പ്രാതിനിധ്യം ബാധിക്കപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയാണ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്നത്. നിലവിലെ ലോക്സഭാ അംഗസംഖ്യയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലെ സീറ്റ് അനുപാതവും അടുത്ത 25 വർഷത്തേക്ക് നിലനിർത്തണമെന്നും നിലവിലെ സീറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം.
അതേസമയം, ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ശരദ് പവാർ വിഭാഗം എൻ.സി.പിയുടെ നിലപാട് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയായിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാടിന്റെ ലോക്സഭാ സീറ്റ് വിഹിതമായ 7.18 ശതമാനം കുറയ്ക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ.
നവംബർ 30ന് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം നിർണായകമായിരിക്കുകയാണ്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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