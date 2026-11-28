അമേരിക്കൻ അംബാസഡറെ പുറത്താക്കണം; കാനഡയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം: പാർലമെന്റിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു
ഒട്ടാവ: കാനഡയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ പീറ്റ് ഹോക്സ്ട്രയെ രാജ്യത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി കനേഡിയൻ പാർലമെന്റിലെത്തി. അംബാസഡറുടെ നടപടികളും പ്രസ്താവനകളും കനേഡിയൻ ജനതയെ അപമാനിക്കുന്നതും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതുമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നടപടി.
ഏകദേശം 2.90 ലക്ഷം കനേഡിയൻ പൗരന്മാർ ഒപ്പിട്ട ഹർജിയാണ് വ്യാഴാഴ്ച പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. കാനഡയിലെ ഗ്രീൻ പാർട്ടി നേതാവ് എലിസബത്ത് മേയാണ് ഹർജി അവതരിപ്പിച്ചത്. പീറ്റ് ഹോക്സ്ട്ര കനേഡിയൻ ജനതയോട് ആവർത്തിച്ച് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും അവരെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തതായി അവർ ആരോപിച്ചു. കാനഡ കണ്ട ഏറ്റവും നയതന്ത്ര മര്യാദയില്ലാത്ത നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹമെന്നും എലിസബത്ത് മേ വിമർശിച്ചു.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കാനഡയെ അമേരിക്കയുടെ 51-ാമത്തെ സംസ്ഥാനമാക്കണമെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ചതിനെ ഹോക്സ്ട്ര ന്യായീകരിച്ചതും കനേഡിയൻ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുമാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് പ്രധാന കാരണം.
ഹോക്സ്ട്രയെ നയതന്ത്രപരമായി അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത വ്യക്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് നയതന്ത്ര പദവി റദ്ദാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ അമേരിക്കയോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം.
ഹർജിയിൽ കനേഡിയൻ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി മറുപടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഹർജിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാരിന് നിയമപരമായ ബാധ്യതയില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണിയുടെ സർക്കാർ 45 ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകണം.
കാനഡയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വ്യാപാരത്തർക്കങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അംബാസഡറെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യം പാർലമെന്റിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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