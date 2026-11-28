പോച്ചറ്റീനോയുടെ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിലെ ആദ്യ മത്സരം ബ്രെന്റ്ഫോർഡിനെതിരെ; ചരിത്രക്കണക്കുകൾ യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലം
മാഞ്ചസ്റ്റർ: പുതിയ പരിശീലകൻ മൗറീഷ്യോ പോച്ചറ്റീനോയ്ക്ക് കീഴിൽ സ്വന്തം തട്ടകമായ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങാനൊരുങ്ങി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്. പ്രീമിയർ ലീഗ് പോരാട്ടത്തിൽ ബ്രെന്റ്ഫോർഡാണ് യുണൈറ്റഡിന്റെ എതിരാളികൾ. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇന്ത്യൻ സമയം 8.30നാണ് മത്സരം.
ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ ബ്രെന്റ്ഫോർഡിന്റെ മുൻകാല റെക്കോർഡാണ് യുണൈറ്റഡിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇതുവരെ അഞ്ച് തവണ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിലെത്തിയ ബ്രെന്റ്ഫോർഡിനും അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും തോൽവിയായിരുന്നു ഫലം. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സന്ദർശനങ്ങളിലും 2-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് ബ്രെന്റ്ഫോർഡ് പരാജയപ്പെട്ടത്.
അതേസമയം, യുണൈറ്റഡിന്റെ നിലവിലെ പ്രകടനം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ലീഗിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ എട്ട് പോയിന്റുമായി 19-ാം സ്ഥാനത്താണ് ടീം. ഒമ്പത് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങളായി വിജയിക്കാനും യുണൈറ്റഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പോച്ചറ്റീനോയുടെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ ലിവർപൂളിനോട് 4-0ന് തോറ്റ യുണൈറ്റഡ്, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ സ്പോർട്ടിങ്ങിനെതിരെ 2-2 സമനില വഴങ്ങിയിരുന്നു.
മറുവശത്ത്, അവസാന മത്സരത്തിൽ എവർട്ടണെ 4-0ന് തകർത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ആറാം സ്ഥാനക്കാരായ ബ്രെന്റ്ഫോർഡ്. എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ എവേ മത്സരങ്ങളിൽ ഇതുവരെ വിജയിക്കാൻ ടീമിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്ട്രൈക്കർ ഇഗോർ തിയാഗോയുടെ സസ്പെൻഷനും ബ്രെന്റ്ഫോർഡിന് തിരിച്ചടിയാണ്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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