ഗസ്സയിലെ ക്ലിനിക്കിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; എംഎസ്എഫിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഗസ്സ സിറ്റി: ഗസ്സയിലെ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സിലെ (എംഎസ്എഫ്) രണ്ട് ജീവനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ക്ലിനിക്കിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് സംഘടന അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ എംഎസ്എഫ് കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. തങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിന് നേരെയുണ്ടായ നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണിതെന്നും കെട്ടിടത്തിൽ സംഘടനയുടെ ലോഗോ വ്യക്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സൈന്യത്തിന് ക്ലിനിക്കിന്റെ സ്ഥാനം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും എംഎസ്എഫ് വ്യക്തമാക്കി. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഉൾപ്പെടെ ഗസ്സയിൽ ഇതുവരെ 17 എംഎസ്എഫ് ജീവനക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതായും സംഘടന അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് പേരും ഹമാസുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ ആരോപണം. എന്നാൽ ഇവർ ക്ലിനിക്കിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരായിരുന്നുവെന്നാണ് എംഎസ്എഫിന്റെ വിശദീകരണം.
ആക്രമണത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ മേധാവി ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് അപലപിച്ചു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയും മാനുഷിക സഹായ പ്രവർത്തകരെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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