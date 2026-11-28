ബിസ്ലേരിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; ബംഗാളിലെ വെള്ളത്തിൽ ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തി: രണ്ടാം തവണയും പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടിയുമായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അതോറിറ്റി
ന്യൂഡൽഹി: പ്രമുഖ കുപ്പിവെള്ള ബ്രാൻഡായ ബിസ്ലേരിക്ക് എതിരെ വീണ്ടും നടപടിയുമായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയായ FSSAI. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിസ്ലേരിയുടെ പ്ലാന്റിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച കുപ്പിവെള്ള സാമ്പിളിൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
ജൽപായ്ഗുരി ജില്ലയിലെ ടെലിപാറ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ബിസ്ലേരിയുടെ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നാണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചത്. പ്രാഥമിക ലബോറട്ടറിയിലും റഫറൽ ലബോറട്ടറിയിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മലിനജലം കലരുന്നതിലൂടെയോ കേടായ പൈപ്പുകളിലൂടെയോ ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകൾ ജലത്തിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് PB 201 എന്ന ബാച്ചിന്റെ വിൽപ്പന ഓഗസ്റ്റ് 12ന് FSSAI നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിസ്ലേരിക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്ക് അതോറിറ്റി അനുമതി നൽകി.
ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ബിസ്ലേരിക്കെതിരെ FSSAI സ്വീകരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടിയാണിത്. നേരത്തെ ഗോവയിലെ പ്ലാന്റിൽനിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിളിലും നിശ്ചിത പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതലായി ബ്രോമേറ്റും പോളിസൈക്ലിക് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാർബണുകളും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നടപടിയെടുത്തിരുന്നു.
അതേസമയം, ബംഗാളിലെ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസ്ലേരി ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്ന ബിസ്ലേരി, പരിശോധനാ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കുപ്പിവെള്ള ബ്രാൻഡുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും FSSAI ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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