ചെൽസിക്ക് വീണ്ടും തോൽവി; ഗിബ്സ്-വൈറ്റിന്റെ ഇരട്ടഗോൾ മികവിൽ നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിന് ജയം
ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെൽസിക്ക് വീണ്ടും നിരാശ. നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 3-2ന് ചെൽസി പരാജയപ്പെട്ടു. മോർഗൻ ഗിബ്സ്-വൈറ്റ് ഇരട്ടഗോൾ നേടി ഫോറസ്റ്റിന്റെ വിജയശിൽപിയായി.
മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ഇഗോർ ജീസസിലൂടെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ലീഡ് നേടിയത്. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ഗിബ്സ്-വൈറ്റ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചതോടെ ലീഡ് രണ്ടായി ഉയർന്നു.
പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഇമ്മാനുവൽ എമെഘ ഇരട്ടഗോൾ നേടി ചെൽസിയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. 72-ാം മിനിറ്റിൽ ഗിബ്സ്-വൈറ്റ് വീണ്ടും വലകുലുക്കി ഫോറസ്റ്റിന്റെ ലീഡ് ഉറപ്പിച്ചു.
തോൽവിയോടെ ചെൽസിയുടെ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി. അവസാന അഞ്ച് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ നാലിലും തോറ്റ ടീം തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തോൽവിയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. പരിശീലകൻ സാബി അലോൺസോയ്ക്ക് മേലുള്ള സമ്മർദവും ഇതോടെ വർധിച്ചു.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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